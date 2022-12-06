Кнутов: разведки США и Британии нашли слабые места в системе ПВО России

Военный эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов прокомментировал вчерашнюю атаку вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, в результате которой погибли трое и пострадали четверо военнослужащих.

Эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что до начала спецоперации тыловые аэродромы России были хорошо защищены.

Однако в связи с началом боевых действий серьёзную часть сил ПВО пришлось отправить в зону боевых действий. И этим воспользовались американская и британская разведки, которые нашли слабые места и проложили маршруты для украинских беспилотников, добавил аналитик.

По его мнению, охранялись аэродромы системами "Панцирь-С1", поэтому беспилотники и были сбиты на подлёте.

Эксперт также объяснил, как можно усилить охрану важных объектов. Он считает, что нужно производить больше комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2", а прямо сейчас необходимо частично перебросить их с других направлений.