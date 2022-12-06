Власти Грузии объяснили отказ от военной помощи Украине угрозой конфликта с РФ

Председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил, что Тбилиси отказывается оказывать Киеву военную поддержку.

По словам политика, Украина получает от грузинских властей политическую и гуманитарную помощь. При этом Тбилиси не собирается принимать участие в конфликте с Москвой, подчеркнул Мдинарадзе.

"Не соответствует интересам Грузии", — заключил он, передаёт "Политика страны".

Ранее первый секретарь Центрального комитета Объединённой коммунистической партии Грузии Темур Пипия в беседе с Pravda.Ru заявил, что Запад намерен заставить Тбилиси создавать проблемы РФ вместе с Киевом.