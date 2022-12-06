Два ударных дрона уничтожены в море в районе Севастополя

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены в море в районе города Севастополя.

Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Ранее Рефат Чубаров призвал снова ударить по Крымскому мосту и Севастополю.

А между тем, в Кривом Роге фиксируют взрывы. Криворожский гауляйтер сообщает, что ВС РФ успешно поразили объект промышленной инфраструктуры.