Два беспилотных летательных аппарата уничтожены в море в районе города Севастополя.
Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Ранее Рефат Чубаров призвал снова ударить по Крымскому мосту и Севастополю.
А между тем, в Кривом Роге фиксируют взрывы. Криворожский гауляйтер сообщает, что ВС РФ успешно поразили объект промышленной инфраструктуры.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.