В зоне российской специальной военной операции был сбит самолёт ВВС Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинский нацист-лётчик с позывным Karaya. Данный позывной является прямой отсылкой к пилоту фашистских захватчиков времён Второй мировой войны Эриху Хартманну, отметил ведущий Первого канала.
"Его позывной — Karaya-1 был опубликовал фото после катапультирования", — пишет Осташко.
Нанесён российский ракетный удар, поражён объект инфраструктуры в Кривом Роге в Днепропетровской области, ранее заявил гауляйтер городской военной администрации Александр Вилкул.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.