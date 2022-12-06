В зоне СВО сбит украинский самолёт лётчика с позывным немецкого фашиста

В зоне российской специальной военной операции был сбит самолёт ВВС Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинский нацист-лётчик с позывным Karaya. Данный позывной является прямой отсылкой к пилоту фашистских захватчиков времён Второй мировой войны Эриху Хартманну, отметил ведущий Первого канала.

"Его позывной — Karaya-1 был опубликовал фото после катапультирования", — пишет Осташко.

Нанесён российский ракетный удар, поражён объект инфраструктуры в Кривом Роге в Днепропетровской области, ранее заявил гауляйтер городской военной администрации Александр Вилкул.