Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совбезе организации Василий Небензя на заседании не стал слушать русофобские тезисы украинской стороны и покинул зал.
Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, российский дипломат заявил, что не будет выслушивать "желчное красноречие" постпреда Украины, и ушёл.
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что РФ будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС были достигнуты до конца года. Он отметил, что достижение договоренности зависит не от Кремля, дело за Украиной и её кураторами.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.