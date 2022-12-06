Небензя на СБ ООН заявил, что не будет выслушивать "желчь" Киева и покинул зал

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совбезе организации Василий Небензя на заседании не стал слушать русофобские тезисы украинской стороны и покинул зал.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, российский дипломат заявил, что не будет выслушивать "желчное красноречие" постпреда Украины, и ушёл.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что РФ будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС были достигнуты до конца года. Он отметил, что достижение договоренности зависит не от Кремля, дело за Украиной и её кураторами.