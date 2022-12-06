Военный эксперт Рожин: пауза с использованием "Гераней" возникла из-за погоды

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что одной из причин паузы в использование "Гераней" стали погодные условия.

По словам эксперта, есть несколько причин, почему ВС РФ перестали использовать "Герани". Одна из них — ухудшение погоды. Однако текущих холодов БПЛА, по мнению Рожина, не боятся. В Днепропетровске сегодня вечером, 6 декабря, снова расцвела "Герань". Также работа "Гераней" была замечена в Запорожской, Полтавской и Одесской областях. Эксперт добавил, что на данный момент в открытом доступе нет точных данных о том, как работают "Герани" при минусовой температуре.

Также Рожин предположил, что, возможно, союзные силы накапливают дроны для массовых ударов, которые будут сопровождать наступательные действия в зимний период.