В ночь на 29 ноября ВКС РФ уничтожили ремонтный завод ВСУ в Днепропетровске

Ночью 29 ноября Военно-космические силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по промышленному объекту в Днепропетровске, который использовался армией Украины.

Как сообщил украинский глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, атакованы цеха некоего "частного предприятия", постройка практически разрушена, а на месте "прилёта" начался пожар.

По словам экспертов издания "Военное обозрение", в цехах завода производился ремонт и обслуживание военной техники ВСУ.

Отдельно авторы материала отмечают, что украинские системы ПВО оказались полностью бесполезными, и все российские ракеты достигли своих целей.

Ранее военкоры рассказали, что попавшие в плен украинские боевики спешат откреститься от 80-й бригады ВСУ, которая ответственна за расстрел безоружных российских солдат.

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