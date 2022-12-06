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Марков объяснил, почему Путин не приехал в Донбасс: теракт будет "легитимным"

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин не может выехать на фронт так же, как и Владимир Зеленский.

Марков объяснил, почему Путин не приехал в Донбасс: теракт будет "легитимным"

Марков уверен, что с помощью западной разведки ВСУ устроят теракт против президента РФ, если он появится в зоне проведения спецоперации на Украине.

"Путин в отличие от Зеленского реально это руководство СВО, это воля СВО, это воля к борьбе с Западом. Западники демонизируют Путина, считают его исчадием своего ада и считают, что если убрать Путина, то они смогут поставить Россию под свой контроль. Поэтому они мечтают убрать Путина", — объяснил политолог.

Политический аналитик отметил, что Европа и США уверены, что теракт против Путина будет легитимным, так как ДНР воспринимается глазами Запада как оккупированная территория Украины.

Марков убеждён, что Владимиру Путину не следует подвергать себя опасности на СВО.

"Вот Сталин победил Гитлера и без поездок на фронт. В этом у Сталина надо брать пример", — выразил своё мнение политолог.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Россия не уничтожила Владимира Зеленского, который беспрепятственно посетил Донбасс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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