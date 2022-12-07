Военкор Котенок: осталось четыре километра до вытеснения ВСУ из Марьинки

ВС России успешно теснят украинских националистов в селе Марьинка ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, продвижение российских военных медленное, но верное — дом за домом.

Как подчеркнул военкор, ВСУ не выдержали напора ВС РФ и отвели из населённого пункта часть живой силы.

"В идеале осталось четыре км, чтобы закрыть вместе с промзоной. Укры, не выдержав напора, вывели часть сил. Судя по движу, противник на долгую оборону в оставшихся кварталах особо не рассчитывает", — написал военкор в своём мессенджере.

По мнению военкора, впереди — решающие события, какие конкретно, Котенок не уточнил.