ВС России успешно теснят украинских националистов в селе Марьинка ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, продвижение российских военных медленное, но верное — дом за домом.
Как подчеркнул военкор, ВСУ не выдержали напора ВС РФ и отвели из населённого пункта часть живой силы.
"В идеале осталось четыре км, чтобы закрыть вместе с промзоной. Укры, не выдержав напора, вывели часть сил. Судя по движу, противник на долгую оборону в оставшихся кварталах особо не рассчитывает", — написал военкор в своём мессенджере.
По мнению военкора, впереди — решающие события, какие конкретно, Котенок не уточнил.
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