Удары беспилотниками "Герань-2" нанесены по объектам в Днепропетровске

В ночь на 7 декабря по объектам в Днепропетровске были нанесены удары беспилотниками "Герань-2". Об этом пишет "Военное обозрение".

По заявлениям противника, военные России использовали ударные дроны против промышленных предприятий города. В небе якобы был слышен характерный жужжащий звук.

Какие именно цели поразили "Герани", данных пока нет.

Отмечается также, что минувшей ночью сирены воздушной тревоги включались не только в Днепропетровской, но и в Киевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, областях, а также в оккупированной вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области.