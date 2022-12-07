В ночь на 7 декабря по объектам в Днепропетровске были нанесены удары беспилотниками "Герань-2". Об этом пишет "Военное обозрение".
По заявлениям противника, военные России использовали ударные дроны против промышленных предприятий города. В небе якобы был слышен характерный жужжащий звук.
Какие именно цели поразили "Герани", данных пока нет.
Отмечается также, что минувшей ночью сирены воздушной тревоги включались не только в Днепропетровской, но и в Киевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, областях, а также в оккупированной вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.