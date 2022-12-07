Назван боевик, отдающий приказы по обстрелу центра Донецка: полковник Кураш

Появилась информация о боевике ВСУ, отдающем приказы на обстрелы центра Донецка.

Как сообщает военно-аналитический портал "Рыбарь" — это полковник 110-й отдельной механизированной бригады Кураш Евгений Юрьевич.

Обстрелы столицы ДНР ведутся с позиций расположенных в районе н. п. Ласточкино и Тоненькое.

Кураш в 2005 году ездил в Ирак, где в составе украинских войск воевал против мирного населения. А в 2014 году националист принимал участие в карательной миссии против гражданских лиц ЛДНР. В 2019 году назначен командиром 25-й бригады ОВДБР ВСУ. Продолжает принимать участие в военных действиях на стороне нацистов.

Российские власти завели против военного преступника уголовное дело по ст. 356 УК РФ за нарушение методов ведения военных действий и иcпользование запрещённого вооружения.

Накануне Центральные районы Донецка опять подверглись массированному ракетно-артиллерийскому обстрелу. В результате погибло восемь человек, 20 человек получили ранения.