ФРГ отказалась передавать Украине противоракетные системы Patriot

Берлин отказался передавать украинской стороне противоракетные системы Patriot.

Об этом со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака, в своём Telegram-канале пишет телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей командной системе", — заявил польский министр обороны.

Ранее, в Польше призвали немцев к ответу за Великую Отечественную войну.