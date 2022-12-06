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ФРГ отказалась передавать Украине противоракетные системы Patriot

Силовые структуры

Берлин отказался передавать украинской стороне противоракетные системы Patriot.

Об этом со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака, в своём Telegram-канале пишет телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей командной системе", — заявил польский министр обороны.

Ранее, в Польше призвали немцев к ответу за Великую Отечественную войну.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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