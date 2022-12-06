Берлин отказался передавать украинской стороне противоракетные системы Patriot.
Об этом со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака, в своём Telegram-канале пишет телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей командной системе", — заявил польский министр обороны.
Ранее, в Польше призвали немцев к ответу за Великую Отечественную войну.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.