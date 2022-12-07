Пушилин: против российской армии брошены серьёзные силы коллективного Запада

Ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остаётся сложной, ведь Запад бросил серьёзные силы против российских военных. Об этом сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.

В интервью ТАСС он отметил, что США и их партнёры заинтересованы в затягивании конфликта. По его словам, европейские страны в большей степени настроены на мирное урегулирование, ведь они столкнулись с экономическим и энергетическим кризисами. Как пояснил Пушилин, Вашингтон на этом фоне "переманивает" крупные корпорации ЕС, игнорируя интересы союзников.

Отвечая на вопрос о сроках освобождения ДНР, врио главы республики подчеркнул: пока рано делать какие-либо прогнозы, ведь на линии соприкосновения сохраняется напряжённая обстановка.

"Против российской армии брошены довольно серьёзные силы коллективного Запада, не стоит умалять существующие угрозы", — указал Пушилин.

Ранее он заявлял, что военно-политическое командование Украины не отдаёт приказы на отход подразделений даже в самых бесперспективных случаях.