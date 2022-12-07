Военно-политическое командование Украины даже в самых бесперспективных ситуациях не отдаёт приказы на отход солдат, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, киевский режим применяет репрессивные меры к командирам, стремящимся обеспечить безопасность своих подразделений.
"Если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, то их командование ни в коем случае не отдаёт такие приказы", — указал Пушилин в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что с "несогласными" расправляются националисты из заградительных отрядов. Как пояснил врио главы ДНР, такую информацию удалось получить с помощью радиоперехватов.
Кроме того, Пушилин подчеркнул: сейчас на линии боевого соприкосновения отсутствуют лёгкие направления.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе зафиксированы случаи расстрелов украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы Киева.
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