Пушилин: Киев не отдаёт приказы на отход ВСУ даже в бесперспективных случаях

Военно-политическое командование Украины даже в самых бесперспективных ситуациях не отдаёт приказы на отход солдат, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, киевский режим применяет репрессивные меры к командирам, стремящимся обеспечить безопасность своих подразделений.

"Если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, то их командование ни в коем случае не отдаёт такие приказы", — указал Пушилин в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что с "несогласными" расправляются националисты из заградительных отрядов. Как пояснил врио главы ДНР, такую информацию удалось получить с помощью радиоперехватов.

Кроме того, Пушилин подчеркнул: сейчас на линии боевого соприкосновения отсутствуют лёгкие направления.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе зафиксированы случаи расстрелов украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы Киева.