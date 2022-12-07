WP: украинский чиновник признал ответственность Киева за атаки на аэродромы РФ

Именно Киев пытался атаковать аэродромы РФ, расположенные в Саратовской, Рязанской и Курской областях. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

При этом он пояснил, что украинское руководство предпочитает хранить молчание.

"Это были беспилотники Украины", — подчеркнул источник газеты.

Авторы материала отметили, что на сегодняшний день не представляется возможным установить, какие именно беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были применены в ходе атак и откуда их запустили.

Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что киевский режим в понедельник, 5 декабря, предпринял попытку атаковать российские военные аэродромы под Саратовом и Рязанью с помощью реактивных беспилотников.

Кроме того, во вторник, 6 декабря, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке дрона ВСУ на аэродром, находящийся в регионе. Он добавил, что в результате ЧП загорелся нефтенакопитель.