Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет, а над локализацией пожара уже работают прибывшие на место специалисты экстренных служб.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что вертолёты Ка-52 и Ми-24 ударом неуправляемыми ракетами уничтожили тяжёлую технику боевиков и пункт управления ВСУ.