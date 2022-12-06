Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавших нет, а над локализацией пожара уже работают прибывшие на место специалисты экстренных служб.
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что вертолёты Ка-52 и Ми-24 ударом неуправляемыми ракетами уничтожили тяжёлую технику боевиков и пункт управления ВСУ.
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