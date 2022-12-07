Экипаж ударного вертолёта Ка-52 ВС РФ ликвидировал джихад-мобиль ВС Украины

Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигаторы" ВС России эффективно работают в зоне спецоперации и показывают отличные результаты. Винтокрылые машины разбивают противника на разных направлениях. Военкоры "Русской весны" показывают очередную работу экипажа Ка-52 от первого лица. На этот раз под удар попал пикап украинской армии. После удачного выстрела вертолёт уходит с позиций.

В ходе СВО выяснилось, что Ка-52 отлично работает в тандеме с вертолётом Ми-28Н даже несмотря на то, что они имеют некоторые отличия. Машина не конкурируют между собой, а хорошо дополняют друг друга. Это отмечают и западные аналитики.