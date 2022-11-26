Defence24: ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 ВС РФ лучше всего работают в тандеме

Минобороны РФ закупило вертолёты Ми-28Н и Ка-52. После этого западные аналитики не могли понять, зачем армии России нужны два типа ударных машин.

"Конфликт на Украине показал, что они лучше всего работают в тандеме," — отмечается в издании Defence24.

Кадры применения вертолётов показали, что, несмотря на сходство, Ка-52 и Ми-28Н имеют отличия и могут дополнять друг друга, а не конкурировать между собой.

Вертолёт Ми-28Н может совершать полёт даже при повреждении винтовой системы. Воздушное судно отличается высокой манёвренностью и скоростью. Ка-52 имеет систему бортовой обороны и предупреждает о зенитных средствах поражения Л-370П2 ("Витебск"). Управление вертолётами происходит через бортовой компьютер БАГЕТ-53.

Ми-28Н имеет более совершенную систему обработки оптико-электронных данных, позволяющую автоматически обнаруживать цели и следить за ними до уничтожения.

"Хотя Ка-52 имеет более современную и универсальную систему наблюдения и прицеливания, оборудование Ми-28Н более эффективно в области обработки и передачи данных, позволяя в удобной для оператора визуальной форме передавать информацию о целях другим бортам и наземным пунктам", — отмечает обозреватель.

Ка-52 может поражать объекты с более дальнего расстояния. Ми-28Н, наоборот, имеет больше возможностей для обмена информацией, полученной бортовыми средствами.

Ми-28Н обычно летает в качестве ведущего, имея хорошую броню. Ка-52 обычно летит немного сзади, оказывая огневую поддержку ведущей машине.

"Ка-52 является "молотом", который выполняет последний удар благодаря более сильному вооружению, а хорошее обнаружение целей ведущей машиной Ми-28 и переданные ею данные позволяют свести на нет недостатки размещения пушки и использовать больший запас боеприпасов. Благодаря ракетам "Игла-В" Ка-52 также обеспечивает сопровождение Ми-28, защищая его от возможных атак самолётов или вертолётов противника", — полагает автор.

Аналитик полагает, что оба вертолёта дополняют друг друга, а их модернизированные версии устраняют недостатки и усиливают достоинства каждого.