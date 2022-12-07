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Фотокор Григорюк: террор — единственная цель ударов ВСУ по Донецку

Силовые структуры

С конца ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) почти каждый день наносят удары по Донецку с помощью реактивных систем залпового огня "Град". Об этом заявил фотокорреспондент Денис Григорюк.

Фотокор Григорюк: террор — единственная цель ударов ВСУ по Донецку

В интервью argumenti.ru он отметил, что за последние недели помнит всего лишь один день, когда националисты не обстреливали центральную часть столицы Донецкой Народной Республики.

Как пояснил Григорюк, из "Градов" практически невозможно наносить чёткие удары по целям, поэтому снаряды нередко прилетают по гражданским объектам. По его словам, Киев нередко "накрывает" целые площади огнём, не выбирая конкретную мишень.

"Никакой целесообразности в подобных ударах нет. Целью их может быть только террор", — убеждён фотокорреспондент.

Он также добавил, что линия боевого соприкосновения в ДНР "застряла" на одном месте, особых продвижений сейчас не наблюдается. При этом Григорюк подчеркнул: боевые действия за населённые пункты республики не остановлены.

Ранее военкор Александр Коц призвал "утилизировать" украинских артиллеристов за удары по объектам гражданской инфраструктуры Донецка.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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