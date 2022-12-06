Коц заявил, что артиллеристы ВСУ должны быть утилизированы за обстрелы Донецка

Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц жёстко высказался о массированных обстрелах Донецка украинской армией.

По его словам, артиллеристы, которые наносят удары по гражданским объектам города, должны быть уничтожены даже при желании сдаться в плен.

"Украинские артиллеристы, которые утюжат Донецк, не подлежат взятию в плен. Они должны быть утилизированы. Все. Даже если захотят сдаться", — написал он в своём Telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что это его личное мнение, которое не имеет отношения к "КП".

Ранее Коц заявил, что удары, наносимые ВСУ по Донецку, это подлые удары в спину, а не акты возмездия.