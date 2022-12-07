Литовкин: отряды теробороны нужны во всех приграничных с Украиной регионах

В Белгородской области сообщили о формировании территориальной обороны. Однако подобные батальоны необходимо создать и в других российских регионах, которые находятся в непосредственной близости от Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, новые формирования будут защищать границы от "нехороших людей" и их необходимо разместить в Курской и Воронежской областях. В России довольно много украинцев, которые способны устраивать диверсии или даже террористические акты, отметил Литовкин.

"Молодец губернатор Белгородской области, надо было раньше, конечно, об этом подумать, но даже сейчас не поздно. Ну вот, первая ласточка", — указал полковник в отставке в беседе с Телеканалом "360".