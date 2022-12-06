Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в регионе "отрядов территориальной самообороны", члены которых встанут на защиту родного дома.
В Белгородчине сформируют батальоны территориальной самообороны из жителей области. Гладков объяснил, кто может вступить в ряды самообороны.
"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", — рассказал губернатор.
По словам Гладкова, члены отрядов пройдут тренировки под руководством инструкторов.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела села Мурома Белгородской области ВСУ пострадал мужчина.
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