Глава Белгородской области призвал жителей региона вступать в отряды самообороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в регионе "отрядов территориальной самообороны", члены которых встанут на защиту родного дома.

В Белгородчине сформируют батальоны территориальной самообороны из жителей области. Гладков объяснил, кто может вступить в ряды самообороны.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", — рассказал губернатор.

По словам Гладкова, члены отрядов пройдут тренировки под руководством инструкторов.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела села Мурома Белгородской области ВСУ пострадал мужчина.