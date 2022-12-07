Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил повышение боевой компетентности российских генералов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что потенциал войск ВС РФ ещё даже не начал реализовываться. Ранее комбат утверждал, что у России исчезла инженерная школа. Ходаковский взял свои слова обратно.
"Школа не исчезла и не иссякла — разболталась система консолидации усилий в заданном направлении, пучок распался на прутья", — пишет он.
Командир сообщает, что в настоящее время в условиях полигона штурмовые группы отрабатывают варианты сброса "перцовых бомб" с беспилотных летательных аппаратов.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что не стоит бояться возможного наступления ВСУ на Крым.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.