Ходаковский заявил, что потенциал ВС РФ даже не начал реализовываться

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил повышение боевой компетентности российских генералов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что потенциал войск ВС РФ ещё даже не начал реализовываться. Ранее комбат утверждал, что у России исчезла инженерная школа. Ходаковский взял свои слова обратно.

"Школа не исчезла и не иссякла — разболталась система консолидации усилий в заданном направлении, пучок распался на прутья", — пишет он.

Командир сообщает, что в настоящее время в условиях полигона штурмовые группы отрабатывают варианты сброса "перцовых бомб" с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что не стоит бояться возможного наступления ВСУ на Крым.