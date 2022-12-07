Военкор Коц заявил, что не стоит бояться возможного наступления ВСУ на Крым

Российский военный корреспондент Александр Коц оценил планы Украины по наступлению на Крым. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

"Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьёзе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах", — сказал он.

По словам фронтового репортёра, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы развязал боевые действия против Донбасса и "смял бы его" количеством. Далее ВСУ бы пошли на Крым, где бы произошли ожесточённые сражения.

Коц отметил, что в зимнее время ВСУ способны развить наступление на Запорожском направлении. В этом случае они смогут отрезать часть войск ВС РФ от основных сил и выйти к Крымскому полуострову. Военкор подчеркнул, что Россия предполагает такое развитие событий и укрепляет границы.