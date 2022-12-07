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Военкор Коц заявил, что не стоит бояться возможного наступления ВСУ на Крым

Силовые структуры

Российский военный корреспондент Александр Коц оценил планы Украины по наступлению на Крым. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Военкор Коц заявил, что не стоит бояться возможного наступления ВСУ на Крым

"Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьёзе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах", — сказал он.

По словам фронтового репортёра, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы развязал боевые действия против Донбасса и "смял бы его" количеством. Далее ВСУ бы пошли на Крым, где бы произошли ожесточённые сражения.

Коц отметил, что в зимнее время ВСУ способны развить наступление на Запорожском направлении. В этом случае они смогут отрезать часть войск ВС РФ от основных сил и выйти к Крымскому полуострову. Военкор подчеркнул, что Россия предполагает такое развитие событий и укрепляет границы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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