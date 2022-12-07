Пушилин: армия России ежедневно продвигается на Угледарском направлении

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Угледарском направлении.

"Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.

По информации агентства, политик принимает участие в Татарстанском машиностроительном форуме.

Ранее Пушилин заявил, что пока рано прогнозировать дату взятия под контроль всей территории ДНР. Как отметил врио главы региона, обстановку на фронте можно назвать напряжённой.