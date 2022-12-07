Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Угледарском направлении.
"Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.
По информации агентства, политик принимает участие в Татарстанском машиностроительном форуме.
Ранее Пушилин заявил, что пока рано прогнозировать дату взятия под контроль всей территории ДНР. Как отметил врио главы региона, обстановку на фронте можно назвать напряжённой.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.