Офицер ЛНР Марочко заявил, что Артёмовск окажется в полном окружении ВС РФ

Военная операция в районе Артёмовска идёт по плану. Вскоре данный населённый пункт окажется в "котле". Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что на данном участке спецоперация идёт так, как планировалась. Российские войска имеют успех в наступлении в окрестностях Артёмовска, где работают союзные силы ВС РФ и НМ ДНР.

"Всё идет к тому, что постепенно город Артёмовск окажется в так называемом "котле", — рассказал Марочко.

Он также подчеркнул, что на северных рубежах армия России имеет успехи. Вооружённые силы Украины, видя это, пытаются не допустить попадания города в окружение.

Ранее офицер сообщал о росте смертности среди военных ВСУ от хронических заболеваний.