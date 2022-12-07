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Офицер ЛНР Марочко заявил, что Артёмовск окажется в полном окружении ВС РФ

Силовые структуры

Военная операция в районе Артёмовска идёт по плану. Вскоре данный населённый пункт окажется в "котле". Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что на данном участке спецоперация идёт так, как планировалась. Российские войска имеют успех в наступлении в окрестностях Артёмовска, где работают союзные силы ВС РФ и НМ ДНР.

"Всё идет к тому, что постепенно город Артёмовск окажется в так называемом "котле", — рассказал Марочко.

Он также подчеркнул, что на северных рубежах армия России имеет успехи. Вооружённые силы Украины, видя это, пытаются не допустить попадания города в окружение.

Ранее офицер сообщал о росте смертности среди военных ВСУ от хронических заболеваний.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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