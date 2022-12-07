В ходе спецоперации военнослужащие Украины несут крупные потери в живой силе. Среди бойцов участились случаи смерти от различных хронических заболеваний. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные разведки.
Он отметил, что возросло число заболевших пневмонией, поскольку необходимое лечение острых респираторных заболеваний в зоне СВО отсутствует.
"Помимо прочего, у солдат Вооружённых сил Украины, которые несут службу в полевых условиях, были выявлены первые случаи обморожений. Некоторые из них лишились фаланг пальцев", — доложил Марочко.
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