Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения специальной военной операции.
Корреспондент Евгений Поддубный сообщает о новом ударе российской армии. Поражён пункт восстановления техники ВСУ в районе посёлка городского типа Малотарановка в ДНР. По информации военкора, уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 48 реактивных снарядов к ней.
Ранее также сообщалось об ударах по хранилищу украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Кривом Роге. В результате были уничтожены две единицы РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS.
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