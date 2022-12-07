ВС РФ нанесли удар по пункту восстановления техники ВСУ у Малотарановки в ДНР

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения специальной военной операции.

Корреспондент Евгений Поддубный сообщает о новом ударе российской армии. Поражён пункт восстановления техники ВСУ в районе посёлка городского типа Малотарановка в ДНР. По информации военкора, уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 48 реактивных снарядов к ней.

Ранее также сообщалось об ударах по хранилищу украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Кривом Роге. В результате были уничтожены две единицы РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS.