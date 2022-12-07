Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали хранилище украинского ракетно-артиллерийского вооружения.
По информации военного ведомства, цель армии РФ находилась на территории цеха металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге Днепропетровской области.
"Ликвидировано свыше 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — подчеркнули в министерстве.
В результате удара ВС России ещё четыре установки этих систем серьёзно повредились, заключили в МО.
Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке на объект промышленной инфраструктуры.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.