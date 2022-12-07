Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали хранилище украинского ракетно-артиллерийского вооружения.

По информации военного ведомства, цель армии РФ находилась на территории цеха металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Ликвидировано свыше 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — подчеркнули в министерстве.

В результате удара ВС России ещё четыре установки этих систем серьёзно повредились, заключили в МО.

Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке на объект промышленной инфраструктуры.