Подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко информирует об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации. Погодные условия вносят свои коррективы, осенняя распутица усложнила ход ведения боёв.
С наступлением холодов украинская армия уже может начать использовать колёсную технику, ранее из-за грязи ВСУ передвигались лишь на гусеничной. Союзные силы предпринимают упреждающие меры, сообщает Марочко.
В район Артёмовска Киев стягивает силы, однако скоро ВСУ окажутся в котле, уверен подполковник. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что вскоре начнётся третья фаза спецоперации на Украине, но для этого надо завершить освобождение Донбасса.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.