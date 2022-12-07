Марочко: ВС Украины пересели на колёсную технику, ВС РФ действуют на опережение

Подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко информирует об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации. Погодные условия вносят свои коррективы, осенняя распутица усложнила ход ведения боёв.

С наступлением холодов украинская армия уже может начать использовать колёсную технику, ранее из-за грязи ВСУ передвигались лишь на гусеничной. Союзные силы предпринимают упреждающие меры, сообщает Марочко.

В район Артёмовска Киев стягивает силы, однако скоро ВСУ окажутся в котле, уверен подполковник. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что вскоре начнётся третья фаза спецоперации на Украине, но для этого надо завершить освобождение Донбасса.