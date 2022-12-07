Леонков заявил об окончании второй фазы СВО в зимней кампании ВС РФ к концу года

Осенняя распутица внесла свои коррективы в ведение боёв, но обе стороны украинско-российского конфликта продолжают операции. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что силы ВСУ будут ограничены, если НАТО не поддержит Киев своей помощью. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку планам противника.

"На вооружении Украины всё-таки остаётся часть бронированной техники — боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, вернувшиеся после ремонта, например, из той же самой Чехии. То есть, скажем так, сил и средств для каких-то локальных прорывов на линии боевого соприкосновения у ВСУ достаточно", — констатирует эксперт в беседе с "МК".

Кроме того, до сегодняшнего дня противник успел собрать артиллерию, которая в основном сконцентрирована в Донбассе для наступления в районе населённых пунктов Кременная и Сватово, отмечает Леонков.

Реальное положение дел на линии боевого соприкосновения таково, что желания Киева могут разойтись с их возможностями. Эксперт поясняет, что военная техника НАТО не предназначена для ведения боёв круглосуточно в зимнее время, в тёплые боксы вернуться не получится. Российская армия к зимней кампании готова, заявил Леонков:

"Если мы говорим о подготовке к зимней кампании, то Россия к ней начала готовиться с момента объявления частичной мобилизации. <...> Наполнение материально-техническим обеспечением идёт именно для того, чтобы зимой проводить контрнаступательные и наступательные операции. А вот где они начнутся — вопрос, конечно, закрытый", — сообщает Леонков.

Под Артёмовском, Авдеевкой, у Соледара и Марьинки сейчас идут активные бои, которые говорят о том, что завершается вторая фаза спецоперации под названием "освобождение Донбасса", задачи нужно решить до начала нового года. После этого российская армия перейдёт к третьей фазе, заключил эксперт.