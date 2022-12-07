Штурмовые группы российских войск выбили боевиков ВСУ из села Яковлевка к северо-востоку от Соледера.
В окрестностях Яковлевки продолжается зачистка. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Закрепившись в Яковлевке, русская армия сможет усилить нажим на Соледарскую группировку националистов.
Ранее сообщалось, что ракетным ударом по металлургическому заводу в Кривом Роге российские войска уничтожили десятки американских ракет и несколько установок.
Ещё четыре установки данного типа получили весьма серьёзные повреждения, подытожили в Минобороны РФ.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.