Штурмовики РФ выбили боевиков из Яковлевки к северо-востоку от Соледера

Штурмовые группы российских войск выбили боевиков ВСУ из села Яковлевка к северо-востоку от Соледера.

В окрестностях Яковлевки продолжается зачистка. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Закрепившись в Яковлевке, русская армия сможет усилить нажим на Соледарскую группировку националистов.

Ранее сообщалось, что ракетным ударом по металлургическому заводу в Кривом Роге российские войска уничтожили десятки американских ракет и несколько установок.

Ещё четыре установки данного типа получили весьма серьёзные повреждения, подытожили в Минобороны РФ.