Ночью 7 ноября территория Украины была атакована ударными дронами.
Об этом сообщило командование воздушных сил украинской армии.
Отмечено, что всего летело 14 БПЛА-камикадзе с юго-восточного направления.
"Подразделениями ПВО командования "Восток" Воздушных Сил уничтожено 11 "шахедов", еще три дрона на восточном направлении сбивает ПВО Сухопутных войск. Противовоздушной обороной сбит один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (тип уточняется)", — заявил Киев.
Также в ВСУ похвастались, что они отработали методику уничтожения ударных дронов.
Военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь" ранее отметил, что ночью армия России "нанесла удары ракетами и дронами-камикадзе по объектам ВСУ в пригородах Запорожья".
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