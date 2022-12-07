Киев утверждает, что ВСУ сбили все дроны, атаковавшие ночью Украину

Ночью 7 ноября территория Украины была атакована ударными дронами.

Об этом сообщило командование воздушных сил украинской армии.

Отмечено, что всего летело 14 БПЛА-камикадзе с юго-восточного направления.

"Подразделениями ПВО командования "Восток" Воздушных Сил уничтожено 11 "шахедов", еще три дрона на восточном направлении сбивает ПВО Сухопутных войск. Противовоздушной обороной сбит один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (тип уточняется)", — заявил Киев.

Также в ВСУ похвастались, что они отработали методику уничтожения ударных дронов.

Военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь" ранее отметил, что ночью армия России "нанесла удары ракетами и дронами-камикадзе по объектам ВСУ в пригородах Запорожья".