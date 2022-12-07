Кадыров заявил, что войска ВС РФ невозможно сдержать, остановить и подавить

Рамзан Кадыров заявил, что армия России непобедима. Президент Чечни в своём Telegram-канале опубликовал видео, на которых бойцы полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ продемонстрировали боевой дух.

"Ни шагу назад", — такой фразой чеченский лидер охарактеризовал бойцов.

Эти же слова военные говорили на кадрах. Кадыров отметил, что о провальных наступления войск ВСУ можно говорить очень долго. На линии фронта очень много денацифицированных из различных стран Запада.

"Всем, кто все еще пытается оказать сопротивление, пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь: российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить", — заключил Кадыров.