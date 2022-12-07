Киев и Запад ещё летом заявляли, что у России заканчиваются ракеты. Однако уже начало декабря, а массированные удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются. Сегодня, 7 ноября, представитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук проинформировал о количестве боевых кораблей ВМФ РФ в Чёрном море, пишет EADaily.
"В Чёрном море 13 кораблей противника. Среди них один подводный ракетоносец", — заявил он.
Дислоцированные боевые корабли могут ударить мощным залпом "Калибрами" по территории Украины, полагает Братчук.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.