Братчук: 13 боевых кораблей ВМФ РФ в Чёрном море могут мощно ударить по Украине

Киев и Запад ещё летом заявляли, что у России заканчиваются ракеты. Однако уже начало декабря, а массированные удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются. Сегодня, 7 ноября, представитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук проинформировал о количестве боевых кораблей ВМФ РФ в Чёрном море, пишет EADaily.

"В Чёрном море 13 кораблей противника. Среди них один подводный ракетоносец", — заявил он.

Дислоцированные боевые корабли могут ударить мощным залпом "Калибрами" по территории Украины, полагает Братчук.