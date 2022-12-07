Взрывы гремят в Николаеве и в Херсоне

Ночью 8 декабря воздушная тревога объявлена во многих областях Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Очевидцы информируют, что взрывы гремят в Николаеве и в Херсоне.

А тем временем, зачистка в районе Яковлевки продолжается.

Националисты киевского режима испытывают серьёзные проблемы не только под Артёмовском, но и под Соледаром. Оборонительные рубежи боевиков ВСУ трещат по швам под натиском русской армии.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области отработала система ПВО.