Ночью 8 декабря воздушная тревога объявлена во многих областях Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Очевидцы информируют, что взрывы гремят в Николаеве и в Херсоне.
А тем временем, зачистка в районе Яковлевки продолжается.
Националисты киевского режима испытывают серьёзные проблемы не только под Артёмовском, но и под Соледаром. Оборонительные рубежи боевиков ВСУ трещат по швам под натиском русской армии.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области отработала система ПВО.
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.