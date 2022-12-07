Появилась информация об уничтожении в зоне специальной военной операции на Украине троих азербайджанских боевиков.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Первый — Руслан Байрамов (уроженец населённого пункта Талавери Болнисского района Грузии с преимущественно азербайджанским населением). Был ликвидирован российской армией во время зачистки посёлка Терновые Поды в Николаевской области.
Второй — Зия Надиров, место смерти и дата ликвидации неизвестны. Третий — Сабир Газанфаров. Был уничтожен сравнительно недавно — 16 ноября.
Ранее был назван боевик, отдающий приказы по обстрелу центра Донецка.
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