Появились данные о ликвидации троих азербайджанских боевиков в СВО

Появилась информация об уничтожении в зоне специальной военной операции на Украине троих азербайджанских боевиков.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Первый — Руслан Байрамов (уроженец населённого пункта Талавери Болнисского района Грузии с преимущественно азербайджанским населением). Был ликвидирован российской армией во время зачистки посёлка Терновые Поды в Николаевской области.

Второй — Зия Надиров, место смерти и дата ликвидации неизвестны. Третий — Сабир Газанфаров. Был уничтожен сравнительно недавно — 16 ноября.

Ранее был назван боевик, отдающий приказы по обстрелу центра Донецка.