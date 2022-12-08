Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В ночь на 8 декабря армия РФ поразила ряд объектов в Днепропетровской области, пишет "Военное обозрение".
Также и в самом Днепропетровске нанесён ущерб противнику. В результате ударов уничтожены склад боеприпасов и пункты управления войсками ВСУ на данном направлении.
Сообщается о применении огневых средств поражения по местам дислокации Вооружённых сил Украины в Никополе, Марганце и некоторых других населённых пунктах, включая Ильинку.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.