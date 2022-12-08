В ночь на 8 декабря дроны "Герань" ВС РФ нанесли удар по Днепропетровску

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В ночь на 8 декабря армия РФ поразила ряд объектов в Днепропетровской области, пишет "Военное обозрение".

Также и в самом Днепропетровске нанесён ущерб противнику. В результате ударов уничтожены склад боеприпасов и пункты управления войсками ВСУ на данном направлении.

Сообщается о применении огневых средств поражения по местам дислокации Вооружённых сил Украины в Никополе, Марганце и некоторых других населённых пунктах, включая Ильинку.