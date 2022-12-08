Развожаев: над акваторией вблизи Севастополя сбит беспилотник

В четверг, 8 декабря, над акваторией неподалёку от Севастополя был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следует из заявления губернатора Михаила Развожаева.

По его словам, корабль, принадлежащий Черноморскому флоту России, сбил беспилотник, замеченный над морем.

"Наши военные как всегда сработали чётко", — добавил Развожаев.

Ранее американский генерал Бен Ходжес сообщил, что киевский режим способен нанести удар по базе Военно-морского флота РФ в Севастополе. Как пояснил военнослужащий, для выполнения боевой задачи украинские солдаты могут обратиться к советским беспилотникам Ту-141, преодолевающим большие расстояния.