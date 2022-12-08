Донецк — прекрасный город, который на протяжении восьми долгих лет продолжает бороться с боевиками киевского режима. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
По его мнению, в первую очередь необходимо было направить весь наступательный потенциал не на взятие "очередной Павловки", а на освобождение города-героя.
"Трудно объяснить людям, почему где-то на дальних рубежах мы расходуем свой ресурс на задачах менее приоритетных, а Донецк при этом — как агнец на заклании", — заявил Ходаковский в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.