ВС РФ уничтожили оборудование связи и РЭБ ВСУ в Красногоровке

Боевики украинской армии на трубе в населённом пункте Красногоровка разместили видеокамеры наблюдения, ретрансляторы и оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако данный участок находится под пристальным контролем российских войск.

Артиллеристы открыли огонь и ликвидировали оборудование связи противника в ходе военной спецоперации.

"Метким огнём артиллерии 100-ой гвардейской бригады, который корректировался наблюдателями батальона 1919 имени Александра Невского оборудование было уничтожено", — сообщатся в Telegram-канале Народной милиции ДНР.