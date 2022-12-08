Боевики украинской армии на трубе в населённом пункте Красногоровка разместили видеокамеры наблюдения, ретрансляторы и оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако данный участок находится под пристальным контролем российских войск.
Артиллеристы открыли огонь и ликвидировали оборудование связи противника в ходе военной спецоперации.
"Метким огнём артиллерии 100-ой гвардейской бригады, который корректировался наблюдателями батальона 1919 имени Александра Невского оборудование было уничтожено", — сообщатся в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.