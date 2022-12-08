Гаврилов: в НАТО знали о подготовке атак ВСУ на военные аэродромы России

Руководство Североатлантического альянса владело информацией о планах Киева организовать атаки на военные аэродромы РФ, следует из заявления российского дипломата Константина Гаврилова.

Во время пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности он отметил, что Москва незамедлительно отреагировала на действия ВСУ. По его словам, армия РФ нанесла массированный удар по оборонной и энергетической инфраструктуре, а также системе военного управления Украины.

"НАТО был в курсе подготовки последних украинских атак на военные аэродромы России", — подчеркнул дипломат.

Он назвал инциденты с беспилотниками ВСУ "актами терроризма".

Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили, что в понедельник, 5 декабря, киевский режим предпринял попытку атаки на аэродромы под Саратовом и Рязанью с использованием реактивных беспилотных летательных аппаратов советского производства.