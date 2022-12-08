На Сватовском направлении в ЛНР российскими военными был открыт огонь по опорному пункту ВСУ из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепек". Огонь вёлся одним из подразделений Западного военного округа ВС РФ.
"Подразделения ЗВО из ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении", — рассказал один из бойцов подразделения в разговоре с РИА Новости.
Боец уточнил, что целью ударов стал район сосредоточения ВСУ.
Корректировка стрельбы велась с беспилотника.
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