Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация
Профессор Яковлев: свиной грипп даёт осложнения на дыхательную функцию и сердце
У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает
В Перми приставы нашли и арестовали автомобиль должника на стоянке ФССП
Уволена директор школы в Нижневартовске, где один ученик ударил ножом другого
Эксперт Румянцев: личная инфляция практически всегда отличается от официальной
Инфекционист: как протекает свиной грипп вместе с коронавирусом — неизвестно
Newsweek: генерал Суровикин будет у ворот Киева в феврале 2023 года
Пентагон: власти США не знали, что Украина готовила атаки на территории РФ

Марочко: ротно-тактическая группа ВСУ попала под "дружественный" огонь

Силовые структуры

Ротно-тактическая группа вооружённых сил Украины (ВСУ) попала под "дружественный" огонь из-за несогласованности действий при попытке прорыва линии обороны российских военных на Сватовском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Офицер рассказал, что группа боевиков ВСУ вошла в зону поражения собственной артиллерии. Командир штурмующего подразделения, не согласовав свои действия по времени с огневой поддержкой, практически подставил личный состав под удар украинских войск.

В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, заявил Марочко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.

Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов охотился на ударные БПЛА ВС РФ
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
Инфекционист: как протекает свиной грипп вместе с коронавирусом — неизвестно
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд
Пентагон: власти США не знали, что Украина готовила атаки на территории РФ
Newsweek: генерал Суровикин будет у ворот Киева в феврале 2023 года
Автоэксперт Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе
Ведущий Fox News Карлсон: Зеленский — опасный и жадный диктатор
Bild*: Украина теперь сможет бомбить даже Москву
Эндокринолог: принятие ванны эффективнее, чем душ
Жена Зеленского прекратила общение с российскими родственниками после начала СВО
Марочко: украинские солдаты в окопах спиваются и сходят с ума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников