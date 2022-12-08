Ротно-тактическая группа вооружённых сил Украины (ВСУ) попала под "дружественный" огонь из-за несогласованности действий при попытке прорыва линии обороны российских военных на Сватовском направлении.
Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Офицер рассказал, что группа боевиков ВСУ вошла в зону поражения собственной артиллерии. Командир штурмующего подразделения, не согласовав свои действия по времени с огневой поддержкой, практически подставил личный состав под удар украинских войск.
В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, заявил Марочко.
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