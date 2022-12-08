Видеозапись с пленным боевиком Тарасом Соколовским из 56-ой бригады опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко и назвал его историю "уникальной" из-за просьбы к российским солдатам.
Украинский артиллерист призвал военнослужащих российской армии разобраться с коррупцией в рядах ВСУ. По его словам, хамское отношение командиров убивает боевой и моральный дух
Артиллерист попросил, чтобы ВС РФ "навели порядок" в украинской армии и "наказали" старшину, который отбирает у солдат каждый месяц половину зарплаты.
"Прошу обратить внимание на то, что происходит в ВСУ и нарушает моральный дух. Нас обдирают. Прошу принять какие-то меры", — попросил боевик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.