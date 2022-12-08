Боевик из 56-й бригады Соколовский призвал ВС РФ разобраться с коррупцией в ВСУ

Видеозапись с пленным боевиком Тарасом Соколовским из 56-ой бригады опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко и назвал его историю "уникальной" из-за просьбы к российским солдатам.

Украинский артиллерист призвал военнослужащих российской армии разобраться с коррупцией в рядах ВСУ. По его словам, хамское отношение командиров убивает боевой и моральный дух

Артиллерист попросил, чтобы ВС РФ "навели порядок" в украинской армии и "наказали" старшину, который отбирает у солдат каждый месяц половину зарплаты.

"Прошу обратить внимание на то, что происходит в ВСУ и нарушает моральный дух. Нас обдирают. Прошу принять какие-то меры", — попросил боевик.