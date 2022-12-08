Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы РФ могли создать риски для ядерной безопасности

Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях могли иметь серьёзные риски для ядерной безопасности, следует из заявления российского дипломата Константина Гаврилова.

Он напомнил, что Киев использовал в ходе провокации реактивные ударные беспилотники Ту-141 "Стриж". Как пояснил дипломат, в 2022 году украинские специалисты совместно с американской компанией Raytheon Technologies усовершенствовали этот советский дрон.

Его превратили в ударное средство с фугасной боевой частью весом до 80 килограмм, пояснил Гаврилов. Он также добавил, что теперь беспилотник способен преодолевать расстояния до тысячи километров. По словам дипломата, ВСУ наводят БПЛА на цели через американскую глобальную спутниковую систему GPS.

"Серьёзные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием беспилотников Ту-141 "Стриж", — приводит комментарий Гаврилова пресс-служба МИД России.

Ранее он сообщил, что представители НАТО владели информацией о подготовке Киевом атак на российские объекты.