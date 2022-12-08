Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
Средняя сумма взятки в Пермском крае составила 170 тысяч рублей
Украинская делегация в Конгрессе США вытерла ноги о флаг ДНР
The Hill: утечку американских вооружений на Украине остановить невозможно
Польская писательница после поездки по РФ поражена: русские власть не сметут
В Ленобласти девочку госпитализировали с ожогами из-за лопнувшего чайника
Боевик из 56-й бригады Соколовский призвал ВС РФ разобраться с коррупцией в ВСУ
Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одессе
На Сватовском направлении ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ

Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы РФ могли создать риски для ядерной безопасности

Силовые структуры

Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях могли иметь серьёзные риски для ядерной безопасности, следует из заявления российского дипломата Константина Гаврилова.

Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы РФ могли создать риски для ядерной безопасности

Он напомнил, что Киев использовал в ходе провокации реактивные ударные беспилотники Ту-141 "Стриж". Как пояснил дипломат, в 2022 году украинские специалисты совместно с американской компанией Raytheon Technologies усовершенствовали этот советский дрон.

Его превратили в ударное средство с фугасной боевой частью весом до 80 килограмм, пояснил Гаврилов. Он также добавил, что теперь беспилотник способен преодолевать расстояния до тысячи километров. По словам дипломата, ВСУ наводят БПЛА на цели через американскую глобальную спутниковую систему GPS.

"Серьёзные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием беспилотников Ту-141 "Стриж", — приводит комментарий Гаврилова пресс-служба МИД России.

Ранее он сообщил, что представители НАТО владели информацией о подготовке Киевом атак на российские объекты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.

WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на ударные БПЛА ВС РФ
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
The Hill: утечку американских вооружений на Украине остановить невозможно
Польская писательница после поездки по РФ поражена: русские власть не сметут
Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы РФ могли создать риски для ядерной безопасности
В Ленобласти девочку госпитализировали с ожогами из-за лопнувшего чайника
Боевик из 56-й бригады Соколовский призвал ВС РФ разобраться с коррупцией в ВСУ
Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одессе
На Сватовском направлении ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ
Шольц: РФ не угрожает миру ядерным оружием
Минздрав опроверг включение РФ в пятёрку стран по распространению ВИЧ
News-Medical: регулярное употребление фастфуда ухудшает работу мозга на треть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников