Подоляка: Моральный дух украинских войск под Артёмовском очень низок

Моральный дух ВСУ под Артёмовском чрезвычайно низок. У них почти нет снабжения и артподдержки.

Об этом сообщил журналист Юрий Подоляка, комментируя положение на фронтах СВО.

У ВС РФ подавляющее превосходство в артиллерии — ВСУ могут или всё закидать человеческим мясом, или отступать, или привлекать наёмников. Но ими уже не получится управлять, как простыми солдатами с Украины, отметил аналитик.

"Для Зеленского сдача Артёмовска будет имиджевым ударом. Однако с военной точки зрения его нет смысла удерживать", — подчеркнул Подоляка.

Также он отметил, как представители восточной группировки украинской армии уверяют всех западных кураторов, что русская группировка готовит наступление на луганском направлении.