Моральный дух ВСУ под Артёмовском чрезвычайно низок. У них почти нет снабжения и артподдержки.
Об этом сообщил журналист Юрий Подоляка, комментируя положение на фронтах СВО.
У ВС РФ подавляющее превосходство в артиллерии — ВСУ могут или всё закидать человеческим мясом, или отступать, или привлекать наёмников. Но ими уже не получится управлять, как простыми солдатами с Украины, отметил аналитик.
"Для Зеленского сдача Артёмовска будет имиджевым ударом. Однако с военной точки зрения его нет смысла удерживать", — подчеркнул Подоляка.
Также он отметил, как представители восточной группировки украинской армии уверяют всех западных кураторов, что русская группировка готовит наступление на луганском направлении.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.