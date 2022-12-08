Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжёлых боях под Артёмовском, которые выматывают украинскую армию.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
Националисты киевского режима отказываются ехать в "бахмутовскую мясорубку" из-за огромных потерь и слабой поддержки артиллерийских расчётов.
Генеральный штаб Украины вынужден использовать западных наёмников для удержания города, подытожили в источнике.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ убили близкого друга Дениса Пушилина.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.