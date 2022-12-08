Залужный доложил Зеленскому о тяжёлых боях под Бахмутом, которые выматывают ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжёлых боях под Артёмовском, которые выматывают украинскую армию.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Националисты киевского режима отказываются ехать в "бахмутовскую мясорубку" из-за огромных потерь и слабой поддержки артиллерийских расчётов.

Генеральный штаб Украины вынужден использовать западных наёмников для удержания города, подытожили в источнике.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ убили близкого друга Дениса Пушилина.