Глава евродипломатии Жозеп Боррель ответил гражданам Евросоюза, которые выступают за прекращение военной поддержки Украины ради завершения боевых действий.
"Но как закончится конфликт? Это важный вопрос. Россия не должна победить", — объяснил западный чиновник во время конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".
По словам политика, ВСУ сражаются, чтобы "страна выжила". Также Боррель заявил, что Украина защищает западные ценности. Поэтому ЕС должен продолжать помогать Киеву, заключил чиновник.
Ранее он сказал, что пока не стоит обсуждать гарантии безопасности для Москвы.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.