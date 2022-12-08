Во время штурма Мариуполя под посёлком Рыбацкое состоялся сложный бой. Российский солдат с позывным "Пуля" рассказал об этом в интервью WarGonzo.
Боец отметил, что русским военным помогла многолетняя тренировка.
"Потом мы передвинулись в сторону порта — там морская пехота, "Азов"*, часть убежала, они бросили своих раненных, убитых и ушли. При этом всё минировали, уничтожали дома местных жителей, грабили", — поделился он.
Также военный Вооружённых сил РФ рассказал, что его товарищ с позывным "Лис" отбивал гранаты, которые бросил противник.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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