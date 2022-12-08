WarGonzo: боец ВС РФ с позывным "Пуля" заявил о тяжёлом бое при штурме Мариуполя

Во время штурма Мариуполя под посёлком Рыбацкое состоялся сложный бой. Российский солдат с позывным "Пуля" рассказал об этом в интервью WarGonzo.

Боец отметил, что русским военным помогла многолетняя тренировка.

"Потом мы передвинулись в сторону порта — там морская пехота, "Азов"*, часть убежала, они бросили своих раненных, убитых и ушли. При этом всё минировали, уничтожали дома местных жителей, грабили", — поделился он.

Также военный Вооружённых сил РФ рассказал, что его товарищ с позывным "Лис" отбивал гранаты, которые бросил противник.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.